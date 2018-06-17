حملات رقابية على محطات الوقود والمواقف بأسيوط.. صور

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أى تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية حيث تم تخصيص خط هيئة الرقابة الإدارية ( 15333 ) بالاضافة الى الارقام ( 2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ورقم الشكاوى الحكومية ( 16528 ) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.



وأضاف الدسوقي أنه تم تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمرورية على مواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والالتزام بأسعار المواد البترولية التى أقرتها الحكومة ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية، مشددا على توقيع عقوبات رادعة على المخالفين من أصحاب محطات الوقود أو سائقى سيارات الأجرة والتاكسى بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط ومديريات التموين وشركات البترول والغاز.



وأكد أنه لا مساس بأسعار الخبز المدعم، حيث أن أسعاره ثابتة ولن تتأثر برفع أسعار الوقود على أن تتحمل وزارة التموين فرق الزيادة فى الأسعار.



فيما قال المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة إنه تم اليوم استكمال حملات التفتيش والمتابعة على الأسواق ومواقف السيارات بالمحافظة منها مواقف نزلة عبد اللاه والازهر والشادر والسادات وميادين المحطة والمجذوب وسيتى واسماء الله الحسنى وبشوارع الهلالى والجمهورية وشارع الجامعة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة والارقام السخنة الخاصة بتلقى الشكاوى بالمواقف بالاضافة الى التأكد من تركيب جميع سيارات الأجرة والتاكسى استيكرات التعريفة الجديدة على الزجاج الامامى للسيارة.



وأشار عبد الجليل، إلى أنه تمت مقابلة المواطنين والاطمئنان منهم على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وذلك تحت اشراف المهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط وخيرى سليمان مدير ادارة المواقف وعبد الروؤف محمد القائم باعمال رئيس حى غرب وضباط ادارة مرور اسيوط ومباحث المرور ومفتشى مديرية التموين .



ونوه الى الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من انتظام العمل بها والالتزام بالأسعار الجديدة وتركيب بانرات ولوحات بالأسعار الجديدة للمواد البترولية بالاضافة الى الانعقاد المستمر لغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية والرقابية.





