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فن

محمد عبد الحافظ ينعى ماهر عصام بكلمات مؤثرة

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:26 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نعى الفنان محمد عبد الحافظ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الفنان الراحل ماهر عصام بكلمات مؤثرة.

وقال عبد الحافظ: "توفى إلى رحمة الله تعالى أخى وصديقى الفنان ماهر عصام إثر تعرضه لنزيف حاد بالمخ بمستشفى دار الفؤاد، وتقام صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم دفنه بمدافن العائلة بأبورواش، مع السلامة يا صاحبى يا أطيب خلق الله إلى اللقاء".

يذكر أن ماهر عصام من مواليد 5 أكتوبر 1979، وبدأ عمله في الفن طفلا بأفلام مثل "فوزية البرجوازية" 1985، و"امرأة متمردة" 1986، و"اليوم السادس" 1986 مع المخرج يوسف شاهين، كما عمل في فيلم "النمر والأنثى" عام 1987 مع عادل إمام.

وكان الفنان ماهر عصام توفى عن عمر 38 عامًا، بعد تعرضه لنزيف في المخ، ما أدى إلى نقله إلى مستشفى دار الفؤاد.
محمد عبد الحافظ ينعى ماهر عصام بكلمات مؤثرة

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