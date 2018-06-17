ضبط 79753 قضية سرقة تيار بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام،حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات.



وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى، حيث أسفرت الجهود خلال الفترة من 9 حتى 15 الجارى عن ضبط ما يلى:



فى مجال ضبط قضايا " سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد " : تم ضبط 79753 قضية، 12685 القاهرة - 14157 الجيزة – 5060 القليوبية - 6365الإسكندرية - 3969 البحيرة - 1016 مطروح - 1567 الغربية - 1461المنوفية- 1427 كفر الشيخ - 2463 الدقهلية– 1868 الشرقية - 456 دمياط - 541 بورسعيد - 768 الإسماعيلية - 565 السويس - 129 جنوب سيناء - 4140 المنيا - 5050 بنى سويف - 6390 الفيوم - 3680 أسيوط - 1958 سوهاج - 1347 أسوان - 1227 قنا – 767 الأقصر - 697 البحر الأحمر.



وذلك على النحو التالى:



وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد": تم ضبط 57277 حالة 6486 القاهرة - 7831 الجيزة – 3050 القليوبية – 5505 الإسكندرية - 4750 البحيرة - 1340 مطروح - 1190 الغربية –1161 المنوفية- 757 كفر الشيخ - 1255 الدقهلية– 813 الشرقية - 187 دمياط - 203 بورسعيد - 283 الإسماعيلية - 193 السويس - 65 جنوب سيناء - 3899المنيا - 4439 بنى سويف - 7678 الفيوم - 1914 أسيوط - 1892 سوهاج - 904 أسوان - 977 قنا – 336 الأقصر - 169 البحر الأحمر.



وذلك على النحو التالى: 57216 غرامة سرقة تيار كهربائى –61 مخالفات شروط التعاقد.. و فى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى ": تم تنفيذ 5513 حكم حبس جزئى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

