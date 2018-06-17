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أخبار البلد

ننشر تعريفة الركوب الجديدة في القاهرة وبين المحافظات

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:33 م
محمود مطاوع
نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تعريفة الركوب الجديدة أولًا بأول بكل محافظة على حدة بعد اعتمادها من كل محافظة، بهدف إعلام المواطنين وإطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة.

وشدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيرًا إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بجميع المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

وفيما يلى تعريفة أسعار وسائل المواصلات الجديدة بمحافظة القاهرة بعد اعتمادها من المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد:

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