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محافظات

بعد يوم عاصف.. تحسن كبير في الطقس بشمال سيناء

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:44 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
شهدت محافظة شمال سيناء، تحسنا تدريجيا في أحوال الطقس، اليوم الأحد، الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن شهدت المحافظة يوم عاصف بالأتربة وارتفاع شديد بدرجات الحرارة.

وهبت رياح شديدة مصحوبة بتحرك الرمال والأتربة، على محافظة شمال سيناء، ما أدى لإحجام المواطنين عن النزول من منازلهم، إلا أن الرياح هدأت، ليخرج الأهالي إلى شاطئ البحر والشوارع والأسواق.

وفي السياق ذاته، تابعت غرفة العمليات المركزية في ديوان عام المحافظة، تطورات الظروف الجوية أولا بأول، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي تطور في الظروف الجوية.

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