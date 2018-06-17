شاهد.. التزام السائقين بتطبيق التعريفة المقررة بسرفيس أسوان

كلف اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء هانى محمود بالقيام بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقف السيارات والسرفيس رافقه خلالها اللواء محمد خالد مساعد مدير الأمن ورئيس مدينة أسوان، بالإضافة إلى مسئولى شرطة ومباحث المرور والمواقف وذلك استكمالا لجهود محافظة أسوان المستمرة فى متابعة انتظام والتزام السائقين وأصحاب السيارات بالتعريفة المقررة على أرض الواقع من داخل مواقف السرفيس وذلك بعد إعلان الأسعار الجديدة للمواد البترولية.





كما التقى بعدد من المواطنين حيث استفسر منهم عن مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة للأجرة، وحثهم على ضرورة التعاون والتكاتف بين الجميع من أجل إعلاء المصلحة العامة والتى تقتضى تحمل المسئولية الوطنية تجاه بلدنا فى هذه المرحلة، وخاصة أن المواطنين والسائقين بأسوان تربطهم أواصر القرابة والعمومة والجيرة والأخوة وهو الذى يعتبر بمثابة حافز قوى لتحقيق هذا التعاون بالوجه الأكمل .





وطالب السائقين بضرورة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التى تم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق معًا فى نفس الوقت من أجل تلافى أى احتكاكات بين أبناء المحافظة، مؤكدًا أن محافظ أسوان قد أصدر تعليماته لمديرى شرطة ومباحث المرور والمواقف بتكثيف التواجد الميدانى، وأيضًا شن حملات مفاجئة على مواقف السيارات والطرق الرئيسية لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع عدم مخالفة خطوط السير، بجانب إلزام السائقين بركوب العدد القانونى الركاب حسب سعة المركبة.





وأشار السكرتير العام إلى أن محافظة أسوان خصصت أرقام 2483115 و 2483116 بغرفة عمليات المحافظة لتلقى أى بلاغات من المواطنين فى حالة عدم إلتزام السائقين بالتعريفة، مطمئنًا المواطنين بأن اللواء مجدى حجازى أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن باستكمال إجراءات التنسيق مع الشركات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لتوفير الأتوبيسات والسيارات الخاصة بهم لاستخدامها كبدائل في حالة الطوارئ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وعدم تعطلهم عن أداء مصالحهم بالشكل المطلوب .



