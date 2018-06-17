بيليات يضع شرطا لإتمام تعاقده مع الزمالك

تمسك الزيمبابوى خاما بيليات، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي السابق، بالحصول على 700 ألف دولار سنويا للموافقة على الانتقال لنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وشهدت الفترة الماضية عرض خاما بيليات على مسئولى الزمالك للتعاقد معه فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادى صن داونز.



وحدد لاعب منتخب زيمبابوى 700 ألف دولار سنويا للموافقة على الانتقال لنادى الزمالك، وهو ما يعادل قرابة 12 مليون و500 ألف جنيه مصرى فى الموسم الواحد.



ويرى مسئولو الزمالك أن طلبات خاما بيليات المادية مبالغ فيها بشكل كبير ولا تتناسب مع السقف المادي للفريق.

