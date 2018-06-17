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كأس العالم

حسم مصير مشاركة أحمد فتحي أمام روسيا في كأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:40 م
أحمد فتحى
أحمد فتحى
عمرو الحلوانى
أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم جاهزية أحمد فتحى الظهير الأيمن للمشاركة مع الفراعنة أمام روسيا الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم .

وكان أحمد فتحي، تعرض للإصابة بشد خفيف، لم يستطع معه إكمال المران وأكد الطاقم الطبي للفراعنة، أن هذه الإصابة ليست بالقوية ولن تمنع فتحي، من الانضمام لتدريبات الغد، أو المشاركة في المباريات المقبلة.

ومن المقرّر أن يتوجه المنتخب المصري، إلى مدينة سان بطرسبرج، عبر رحلة طيران من جروزني، تبدأ في الثالثة عصرًا وتنتهي في السادسة مساءً، بتوقيت المدينتين، استعدادًا للقاء روسيا، بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، بمونديال 2018.

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