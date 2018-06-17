مقتل شخص وإصابة 3 في حادث انقلاب قطار بكازاخستان.. فيديو

كشفت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ في كازاخستان، رسلان ايمانكلوف، عن وقوع ضحايا بسبب خروج قطار ركاب عن مساره في منطقة زامبيل، وهي منطقة في كازاخستان. حيث أسفر الحادث عن مصرع مراهق وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة ركاب بالغين.



وقالت المتحدثة، وفق بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد إن القطار كان متوجهًا من عاصمة البلاد أستانا إلى ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان.







وكان القطار المكون من 20 عربة، ستة منهم خرجوا عن مسارها وثلاثة انقلبت، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، أحدهم مراهق، توفي في الحال متأثرا بجروحه، وتم إرسال ثلاثة أشخاص بالغين إلى المستشفى.



وقال المتحدث باسم خدمة الطوارئ، إن الفيديو الذي ظهر في وسائل الإعلام الاجتماعية، أظهر الركاب وهم يحاولون الخروج من القطار من خلال النوافذ المحطمة.