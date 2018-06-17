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أخبار البلد

وزيرة الصحة: الطبيب المصري محل ثقة العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:44 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر ومحمود نوفل
التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها محافظة بورسعيد، صباح اليوم، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة، لمناقشة خطوات بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

تناول اللقاء الأساليب والطرق التى سيتم توعية المواطن البورسعيدي بها وخدمات التأمين الصحي الجديد، تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة.

وأكدت وزيرة الصحة،ضرورة تدريب وتحسين أداء الأطباء والفريق الطبى الذى سيقوم بالعمل فى المنظومة الجديدة، لافتة إلى أنه تم حصر كافة التخصصات الطبية بالمحافظة وتوفير التخصصات التى بها عجز على الفور، قبل بدء المنظومة الجديدة.

وعقدت وزيرة الصحة،مؤتمرا صحفيًا،على هامش لقاءها بالمحافظ،أكدت خلاله أنه يتم العمل في المنظومة الجديدة بالتوازي وهو دخول عدد من المحافظات منظومة التأمين الصحي دفعة واحدة.

ونوهت الوزيرة بأنه سيتم إعادة إحياء تنفيذ المستشفيات النموذجية، " وهى مستشفيات ذات جاهزية عالية وتقدم الخدمات الصحية وفق معايير الجودة".

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن التحدى الأكبر في تطبيق التأمين الصحي ليس هو أعمال البنية التحتية فحسب، بل استدامة التمويل وتوفير القوى البشرية من كافة التخصصات، لذلك تم حصر القوى البشرية ليتم استيفاء التخصصات التى بها عجز، وفق خطط تدريبية محددة.

وأشارت إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديد سيتم تطبيقها بالشكل الجيد بما يليق بالمريض المصرى، فضلا عن الإهتمام بالتأهيل الطبى بالطبيب المصري والذى هو محل ثقة العالم.

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