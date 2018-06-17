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فن

ليلة هنا وسرور يتجه نحو تحقيق المليون الرابع من الإيرادات

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:52 م
صدى البلد
محمد نبيل
تتجه إيرادات فيلم ليلة هنا وسرور للفنان محمد عادل إمام نحو المليون الرابع منذ طرحه بموسم أفلام عيد الفطر، حيث ينافس معه على كعكة الإيرادات فيلمان كوميدان هما الابلة طم طم، وقلب أمه.

ليلة هنا وسرور من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته تدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوى.

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