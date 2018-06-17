لأول مرة.. ظهور امرأة غير محجبة برفقة مقاتلي طالبان

ظهرت للمرة الأولى، امرأة أفغانية بدون حجاب مع أعضاء حركة طالبان الذين ظهروا في الشوارع، وذلك لإظهار أن السلام بدون وجود النساء لا معنى له.



والتقت فرزانة فاهدي، التي تعمل مصورة صحفية في كابول، مع عناصر من حركة طالبان التي تحاول فرض تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك خلال الهدنة التي أعلنت في جميع أنحاء البلاد بين الجيش الأفغاني والحركة، وهي الأولى منذ 2001.



وشهدت أفغانستان احتفالات واسعة خلال عيد الفطر بعدما أعلنت طالبان هدنة في البلاد، مدتها ثلاثة أيام بدأت الجمعة، وهي الأولى التي يتم إقرارها رسميًا في أنحاء البلاد منذ الاجتياح الأمريكي في 2001.



يذكر أن طالبان متهمة بالتمييز على أساس الجنس، وكراهية النساء، والعنف ضد المرأة. وقد أُجبرت النساء الأفغانيات على ارتداء البرقع في جميع الأوقات بالمناطق العامة، ولم يُسمح لهن بالعمل، والتعليم أيضا بعد سن الثامنة، في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.