السعودية تصدر بياناً بشأن حادث الدهس في موسكو

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في روسيا بياناً أكدت فيه عدم وجود مصابين سعوديين بحادث الدهس الذي وقع مساء أمس السبت، في العاصمة الروسية موسكو.





وقالت السفارة في تغريدة لها عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تابعت السفارة السعودية اتصالاتها مع السلطات الروسية المختصة وتبين بحمد الله عدم وجود مواطنين سعوديين من بين المصابين.. وتتمنى السفارة عاجل الشفاء للمصابين، وندعو الله القدير أن يحيط مواطنينا بحفظه ورعايته".





وأفادت السلطات الروسية بأن حادث الدهس أسفر عن إصابة 8 أشخاص، من بينهم مشجعان اثنان من المكسيك، وأفادت بأن السائق لم يكن مخمورا، وربما تسبب فقدانه السيطرة على السيارة في حدوث الواقعة.





وكانت الشرطة الروسية قد ألقت القبض على السائق بعدما صدم بسيارته هؤلاء الـ8، وهرب.



