القوات المسلحة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة

نظمت القوات المسلحة لليوم الثالث علي التوالي احتفالية لتكريم أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة المدنية بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويأتى ذلك تأكيدا على اعتزاز الشعب المصري وقواته المسلحة بالدور الوطني الذي قدموه من أجل عزة واستقرار الوطن واستكمالا للاحتفالات التي حضرها في اليوم الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفيف من كبار المسئولين بالدولة تأكيدا على أن مصر لن تنسى كل من قدم النفيس والغالي من اجل هذا الوطن .



وقد قام الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف يرافقه عدد من الوزراء بتكريم عدد من أسر الشهداء فى اليوم الثاني وتقديم الهدايا لهم وذلك خلال الحفل الذي اشتمل علي عدد من العروض الفنية والموسيقية والفقرات الترفيهية للأطفال .



وعبر أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من جهود تهدف إلى تقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين.