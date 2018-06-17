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أخبار العالم

اتهام الجيش العراقي ببيع جثث عناصر تنظيم داعش الإرهابي

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
نفت قيادة عمليات نينوى اليوم، الأحد، ما تردد عن بيع جثث تعود لعناصر تنظيم داعش الإرهابي انتشلت من المنطقة القديمة، مجددة دعوتها إلى وسائل الإعلام بأخذ الأخبار والمعلومات من جهات مختصة.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - : "إن بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا عن بيع جثث لعناصر داعش والتي انتشلت من المنطقة القديمة بمبلغ خمسة آلاف دولار للجثة"، مؤكدة أنه تم تكليف لجنة لتقصي الحقائق ومن مختلف الأجهزة الأمنية ولَم يثبت لدى هذه اللجنة وجود مثل هذه الحالات.

وأشار البيان إلى أنه سبق أن أبلغت وسائل الإعلام في أكثر من مناسبة أن هناك عناصر إرهابية من بقايا داعش تعمل على الاتصال ببعض الجهات الإعلامية منتحلة صفة ضباط لتزويدهم بمعلومات ملفقة وعارية عن الصحة تماما لغرض التشويش وإعطاء صورة سلبية لواقع محافظة نينوى.

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا تضمنت أن الجثث التي يتم انتشالها من المدينة القديمة في مدينة الموصل تباع بمبلغ خمسة آلاف دولار للجثة الواحدة.

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