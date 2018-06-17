ضبط سجين هارب من أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011

تمكنت مباحث مركز شرطة الصف بالجيزة فى ضبط سجين هارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.





أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة الصف قيام المدعو عيد . ص . ع، "عاطل" ومقيم بدائرة المركز هارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده آخرهم حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية شروع فى قتل، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مقاومة سلطات بالتردد.





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بمحيط سكن المتهم أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أقر بواقعة هروبه من السجن وبالأحكام الصادرة ضده .



