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حوادث

ضبط سجين هارب من أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:17 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
تمكنت مباحث مركز شرطة الصف بالجيزة فى ضبط سجين هارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة الصف قيام المدعو عيد . ص . ع، "عاطل" ومقيم بدائرة المركز هارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده آخرهم حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية شروع فى قتل، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مقاومة سلطات بالتردد. 

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بمحيط سكن المتهم أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أقر بواقعة هروبه من السجن وبالأحكام الصادرة ضده .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم ، والعرض على النيابة.

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