حجازي يطمئن على تأمين كنترولات ولجان الثانوية العامة خلال إجازة العيد.. ويؤكد: لجان الغش تحت سيطرتنا والغشاشون سيدفعون الثمن.. والوضع في شمال سيناء مستقر

الدكتور رضا حجازي لــ "صدى البلد":

هناك تواصل مستمر مع رؤساء كنترولات الثانوية العامة خلال أيام العيد

جميع كراسات الطلاب وإجاباتهم في أمان تام حاليًا ولن تصاب بأي ضرر خلال إجازة العيد

لجان الشغب مؤمنة تأمينًا مشددًا وسيتم التصدي لأي محاولات غش تتم بداخلها في الامتحانات القادمة

أما الوضع الأمني للجان ومراكز توزيع الأسئلة بمحافظة شمال سيناء خلال إجازة العيد، فقد أكد حجازي أنه على تواصل مستمر مع المحافظ ومع مديرة مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لافتًا إلى أن كل شيء يخص امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة مؤمن تأمينًا كاملًا بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية في الدولة.





وقال إن امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء تسير على أكمل وجه منذ بدء الامتحانات، ولم تصل للوزارة أي شكاوى لا من اللجان ولا من الاستراحات حتى الآن.

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن هناك تواصلا مستمرا بينه وبين رؤساء كنترولات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك رغم التوقف المؤقت للامتحانات.وقال حجازي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "حرصت منذ أول أيام العيد على الاطمئنان لحظة بلحظة على تأمين جميع لجان الإمتحانات ومراكز توزيع الأسئلة ومقرات التصحيح والاستراحات الخاصة بالمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة"، مشيرًا إلى أن جميع كراسات الطلاب وإجاباتهم في أمان تام حاليًا ولن تصاب بأي ضرر خلال إجازة العيد.وأضاف أنه تم إيقاف سير امتحانات الثانوية العامة وأعمال تصحيحها في جميع الكنترولات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه سيتم استئنافها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018.وأوضح حجازي أنه بالنسبة لمراكز توزيع الأسئلة فلم يتوقف العمل بها خلال إجازة العيد، حيث تستكمل حاليًا عملها للاطمئنان على أعمال نقل باقي صناديق كراسات أسئلة الامتحانات المقرر أداؤها بعد العيد لجميع المحافظات.وبخصوص لجان الغش التي أثارت الجدل مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، قال حجازي لــ "صدى البلد": "هناك إجراءات تم اتخاذها لوضع هذه اللجان تحت سيطرة الوزارة خلال امتحانات الثانوية التي سيتم استئنافها بعد العيد"، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستكون مؤمنة تأمينًا مشددًا وسيتم التصدي لأي محاولات غش تتم بداخلها".وأكد أنه بالنسبة للامتحانات التي أداها طلاب هذه اللجان المشهورة بالغش قبل عيد الفطر المبارك، فهناك إجراءات جادة تتم داخل الكنترولات لمراجعة جميع كراسات الطلاب والكشف عن الكراسات الامتحانية ذات الإجابات المتطابقة وعرضها على لجنة خاصة للتأكد من وجود تطابق في الإجابات وإثبات حالة الغش لاتخاذ قرار بحرمان أصحاب هذه الكراسات الامتحانية من دخول الامتحان لمدة عام عقابا لهم على الغش الجماعي في حالة ثبوته.جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة انطلق رسميًا بجميع محافظات مصر يوم الأحد الموافق 3 يونيو 2018، وقد امتحن الطلاب حتى الآن في مواد "اللغة العربية، والتربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، والجبر والهندسة الفراغية، واللغة الأجنبية الأولى".ومن المقرر أن يتم استئناف امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي 368.349 طالب وطالبة، بينما سيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي 254.508 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.