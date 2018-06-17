بترايوس: انسحاب أمريكا من النووي يعطل انشطة إيران الخبيثة

أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق، الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس عن ترحيبه بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.



وقال في معرض حديثه من إسرائيل، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضغوط أكبر بكثير على إيران، ليس فقط في المناطق التي تغطيها الصفقة النووية، ولكن أيضا على برنامج الصواريخ الايرانية وأنشطة طهران الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

