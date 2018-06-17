ضبط 38 قطعة سلاح ناري بالمحافظات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال ٢٤ ساعة عن ضبط 38 قطعة سلاح بحوزة 37 متهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة .. وجار إستمرار الحملات .