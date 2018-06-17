محافظ الإسكندرية يتوعد السائقين المخالفين بالإيقاف عن العمل

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد على سائقى السيارات بوضع ملصقات لتوضيح الأجرة المقررة وخط السير هذا، بالإضافة إلى وضع بانرات داخل المواقف مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أي شكوى.



وشدد "سلطان" على ضرورة تكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وعدم تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل، بإضافة إلى المخالفات الأخرى.



وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات المرور منعقدة على مدار اليوم، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وابتزاز المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين.



وقال إنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائقين المخالفين، مع سحب رخصتهم وإيقافهم عن العمل وسحب رخصة السيارة ووقفها وشطبها من الموقف.



على الصعيد ذاته، عززت إدارة مرور الإسكندرية اليوم حملاتها بالموقف الجديد بحضور مدير إدارة المرور وضباط مباحث المرور، وتم التشديد على سائقي الخطوط المختلفة بوضع ملصقات توضح الأجرة المقررة وخط السير، وذلك لعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة، أو استغلال المواطنين، منعا لتعرضهم للمساءلة القانونية، وإلا سيتم توقيع أقصى العقوبات.