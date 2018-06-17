فلاش باك.. منتخب البرازيل يحصد في ذات اليوم لقب كأس العالم.. فيديو

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره السويسري في ثاني مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات مونديال كأس روسيا 2018، وتقام المباراة على ملعب روستوف ارينا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



ويصادف اليوم أحد الأحداث التاريخية الهامة في تاريخ منتخب البرازيل، حيث توج في مثل هذا اليوم عام 1962 بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب منتخب تشيكوسلوفاكيا.



ويسعى منتخب راقصي السامبا إلى العودة لنهائيات كأس العالم بعد الخروج المذل في النسخة الأخيرة التي أقيمت على أرضها ووسط جمهورها على يد منتخب ألمانيا وتلقى خسارة بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.