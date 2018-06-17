ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

فلاش باك.. منتخب البرازيل يحصد في ذات اليوم لقب كأس العالم.. فيديو

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:20 م
صدى البلد
يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره السويسري في ثاني مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات مونديال كأس روسيا 2018، وتقام المباراة على ملعب روستوف ارينا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويصادف اليوم أحد الأحداث التاريخية الهامة في تاريخ منتخب البرازيل، حيث توج في مثل هذا اليوم عام 1962 بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب منتخب تشيكوسلوفاكيا.

ويسعى منتخب راقصي السامبا إلى العودة لنهائيات كأس العالم بعد الخروج المذل في النسخة الأخيرة التي أقيمت على أرضها ووسط جمهورها على يد منتخب ألمانيا وتلقى خسارة بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ترشيحاتنا

بث مباشر HD كورة لايف مباراة ألمانيا والمكسيك اليوم 16-6-2018 يلا شوت

مفاجأة.. زعيم الحوثيين يوافق على الانسحاب من الحديدة بشرط

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوستاريكا وصربيا الشوط الثانى

هكذا علق مارادونا بعد خرقه لقوانين الفيفا في مباراة الأرجنتين

الأهلي يعلن التشكيل الكامل لجهاز الفريق الأول لكرة القدم

السعودية تعلن إطلاق سيارات أجرة الحرم الصفراء.. صور

شاهد.. الآثار الناتجة عن حريق عقار ببولاق أبو العلا

رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المغرب في المونديال

موعد مباراة مصر وروسيا فى المونديال والقنوات الناقلة

ريال مدريد متمسك ببقاء كريستيانو رونالدو

إيساف يكشف عن تفاصيل لقائه الأخير بماهر عصام

تشكيلة البرازيل المتوقعة لمواجهة سويسرا بكأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار احتفالات المواطنين بالعيد في حديقة الأزهر ..فيديو وصور

كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم

رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المغرب في المونديال

استشاري يوضح أسباب نزيف الدماغ الذي أدى لوفاة ماهر عصام

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

فيديو

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوستاريكا وصربيا الشوط الثانى
بث مباشر HD كورة لايف مباراة ألمانيا والمكسيك اليوم 16-6-2018 يلا شوت
حريق يطفئ فرحة أهالي بولاق أبو العلا في العيد.. فيديو وصور
انطلاق مباراة كوستاريكا صربيا.. بث مباشر
يوتيوب مشاهدة مباراة كوستاريكا وصربيا بث مباشر الان لجميع السرعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟