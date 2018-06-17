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محافظات

تكثيف حملات النظافة ومتابعة التعريفة الجديدة بالبحر الأحمر

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:57 م
تكثيف حملات النظافة
تكثيف حملات النظافة
محمد الشريف
شدد اللواء أ. ح أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على تكثيف حملات النظافة بجميع القطاعات بمدينة الغردقة أيام عيد الفطر المبارك، مشددًا على ضرورة رفع جميع المخلفات من داخل التقسيمات السكنية والحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة وتقديم أفضل خدمة لأهالى المدينة والوافدين عليها.

ووجه اللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة تعليماته لرؤساء الأحياء بتنفيذ خطة المحافظ التى وضعها فى الاجتماع المنعقد خلال عيد الفطر المبارك للنظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والحفاظ على الشكل الجمالي لمدينة الغردقة.

كما وجه تعليماته لمدير المتابعة الميدانية ومراقبة الجودة لمتابعة المدينة والمرور الميدانى والتصدى لأى حالة تعدى والتنسيق مع رؤساء الأحياء ومتابعة الطرق ومتابعة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس الداخلى والخارجى حيث قام حى شمال اليوم بأعمال نظافة ورفع المخلفات والرتش الموجود بمنطقة بلوكات فاطمة الزهراء بالأحياء وعمارات مبارك 11و12و13 وعمارات اللؤلؤة والفيروز طريق الأحياء الرئيسي وتقسيم السلام خلف مركز جادالله بطول المنطقة.

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