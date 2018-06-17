تحرير 770 مخالفة مرورية خلال احتفالات العيد بالقليوبية

شنّت إدارة مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة خلال احتفالات العيد، أسفرت عن تحرير 770 مخالفة مرورية، واتخذت جميع الإجراءات حيال المخالفات.





وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.



