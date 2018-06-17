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حوادث

تحرير 770 مخالفة مرورية خلال احتفالات العيد بالقليوبية

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:54 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
إبراهيم الهوارى
شنّت إدارة مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة خلال احتفالات العيد، أسفرت عن تحرير 770 مخالفة مرورية، واتخذت جميع الإجراءات حيال المخالفات. 

وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وشنّ اللواء محمد درويش مدير المرور، حملة أسفرت عن تحرير 770 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و34 انتظار خاطئ و71 تصالح فورى وسحب 41 رخصة قيادة وبلغت المبالغ المحصلة 10650 جنيها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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