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فطيرة الجبنة والخضار على طريقة نجلاء الشرشابي

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:51 م
صدى البلد
اسماء محمد
نقدّم لكم طريقة عمل فطيرة الجبنة والخضار بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سى بى سى سفرة".

المقادير:
3 كوب دقيق 
كوب ماء 
ملح 
ملعقة كبيرة سكر 
نصف كيلو زبدة للفرد 
"الحشو"
جبنة موتزاريلا 
جبنة رومى مبشورة 
فلفل أخضر 

طريقة التحضير:
* تعجن جميع المقادير جيدا وتترك لترتاح.
* تفرد العجينة جيدا ويوضع عليها الزبدة المذابة دهن خفيف ثم تطبق العجينة وبين كل طبقة يدهن زبدة.
* يتم حشوها بالجبنة الرومي والموتزاريلا والفلفل الأخضر ثم تفرد فى صينية ويوضع فوقها طبقة أخرى من العجين وتسوى باليد كي تلتصق الطبقتين.
* تدخل الفرن حتى تمام التسوية.

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