فطيرة الجبنة والخضار على طريقة نجلاء الشرشابي

نقدّم لكم طريقة عمل فطيرة الجبنة والخضار بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سى بى سى سفرة".
المقادير:
3 كوب دقيق
كوب ماء
ملح
ملعقة كبيرة سكر
نصف كيلو زبدة للفرد
"الحشو"
جبنة موتزاريلا
جبنة رومى مبشورة
فلفل أخضر
طريقة التحضير:
* تعجن جميع المقادير جيدا وتترك لترتاح.
* تفرد العجينة جيدا ويوضع عليها الزبدة المذابة دهن خفيف ثم تطبق العجينة وبين كل طبقة يدهن زبدة.
* يتم حشوها بالجبنة الرومي والموتزاريلا والفلفل الأخضر ثم تفرد فى صينية ويوضع فوقها طبقة أخرى من العجين وتسوى باليد كي تلتصق الطبقتين.
* تدخل الفرن حتى تمام التسوية.