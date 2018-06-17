فطيرة الجبنة والخضار على طريقة نجلاء الشرشابي

نقدّم لكم طريقة عمل فطيرة الجبنة والخضار بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سى بى سى سفرة".





المقادير:

3 كوب دقيق

كوب ماء

ملح

ملعقة كبيرة سكر

نصف كيلو زبدة للفرد

"الحشو"

جبنة موتزاريلا

جبنة رومى مبشورة

فلفل أخضر





طريقة التحضير:

* تعجن جميع المقادير جيدا وتترك لترتاح.

* تفرد العجينة جيدا ويوضع عليها الزبدة المذابة دهن خفيف ثم تطبق العجينة وبين كل طبقة يدهن زبدة.

* يتم حشوها بالجبنة الرومي والموتزاريلا والفلفل الأخضر ثم تفرد فى صينية ويوضع فوقها طبقة أخرى من العجين وتسوى باليد كي تلتصق الطبقتين.