لهيطة: قائمة المنتخب خالية من الإصابات قبل مواجهة روسيا

أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن قائمة الفريق خالية من الإصابات قبل مواجهة المنتخب الروسي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بكأس العالم، بعد جاهزية محمد صلاح التامة وأيضا تعافي طارق حامد وأحمد فتحي وعمرو وردة من الإصابات الخفيفة في لقاء اوروجواي ومشاركتهم في مران الفريق بشكل طبيعي.



وأشار لهيطة إلى أن عصام الحضري قائد المنتخب يؤدي دوره القيادي بامتياز ويعمل على رفع معنويات اللاعبين ويساند الجميع ومن الطبيعي أن يكون حزينا لعدم المشاركة وهو أمر صحي ومطلوب من كل لاعب لخلق المنافسة بين اللاعبين.



