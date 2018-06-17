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كأس العالم

الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:13 م
صدى البلد
خطفت القبعات والملابس التراثية المكسيكية، الأضواء، قبل المواجهة المرتقبة بين ألمانيا والمكسيك، في افتتاح مشوارهما بكأس العالم روسيا 2018 والتي ستقام على ملعب لوجنيكي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وارتدى الغالبية العظمى من جماهير المكسيك، القبعة التي تعد الرمز الأشهر لهم، وأحد أهم المعالم خلال كؤوس العالم بصفة عامة أثناء تجمعهم قبل انطلاق المباراة المرتقبة.

جدير بالذكر أن المجموعة السادسة تضم منتخبي المكسيك وألمانيا بجانب كوستاريكا وصربيا، اللذان يلعبان الآن وانتهى شوطهما الأول بالتعادل السلبي.
الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور
الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور
الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور
الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور
الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور
الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور
الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور
الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور
الأزياء المكسيكية تخطف الأضواء قبل مواجهة ألمانيا.. صور

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