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كأس العالم

كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:53 م
صدى البلد
محمد سمير
سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة منتخب كوستاريكا مع نظيره صربيا، على استاد "كوسموس أرينا"، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم روسيا 2018.

وسيطر المنتخب الصربي على أحداث الشوط وأضاع لاعبوه العديد من الفرص بعد تألق كيلور نافاس حارس مرمى كوستاريكا لينقذ مرماه من العديد من الأهداف المحققة.

وعلى الجانب الآخر اكتفى المنتخب الكوستاريكي بالتكتل الدفاعي أمام صربيا واعتمد لاعبوه على الهجمة المرتدة مستغلين الاندفاع الهجومي من لاعبي صربيا.

ويسعى منتخب كوستاريكا إلى تحقيق الفوز واستعادة المستويات التي قادته لدور الثمانية في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكان المنتخب الكوستاريكي قد حقق انطلاقة قوية في مونديال البرازيل ووصل إلى دور الثمانية قبل أن يخرج بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الهولندي، والآن يتطلع إلى استعادة تلك المستويات أملا في قطع مشوار طويل بالمونديال الروسي.
كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم
كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم
كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم
كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم
كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم
كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم

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