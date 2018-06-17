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فن

غدا.. الشكل الجديد لبرنامج ما وراء الحدث على extra news

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:18 م
صدى البلد
محمد نبيل
يظهر برنامج "ما وراء الحدث" الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم، على شاشة قناة "extra news" في ثوب جديد ابتداءً من الغد الأثنين.

ومن المقرر عرض البرنامج من من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة التاسعة.

برنامج "ما وراء الحدث" يهتم بمتابعة كل القضايا والموضوعات التي تتعلق بالشأن الداخلي المصري، سواء كانت قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. 

ويسلط الضوء على هذه الموضوعات والأحداث، بإيقاع سريع وجذاب عبر زوايا مختلفة عن خلفيات وتبعات هذا الحدث بطرح علامات الاستفهام الجريئة على المتخصصين والمسئولين لتصبح الصورة واضحة أمام المشاهد، بجانب تناول الأحداث الخارجية الهامة.

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