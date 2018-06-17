ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:15 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بكل محافظة على حدى بعد اعتمادها من كل محافظة، بهدف إعلام المواطنين وإطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة.

وشدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيرًا إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

وكان وزير البترول، طارق الملا، قد أعلن تحريك أسعار الوقود اعتبارا من أمس السبت، ما يعزز من ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5 بالمئة.
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات
الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

ترشيحاتنا

تشكيلة البرازيل المتوقعة لمواجهة سويسرا بكأس العالم

مفاجأة.. زعيم الحوثيين يوافق على الانسحاب من الحديدة بشرط

الأرصاد: انكسار درجات الحرارة بدءا من اليوم بجميع المحافظات

السعودية تعلن إطلاق سيارات أجرة الحرم الصفراء.. صور

خبر سيئ لمنتخب المغرب قبل مباراة البرتغال

مصطفى شعبان ناعيا ماهر عصام: القلب النظيف

انطلاق مباراة كوستاريكا صربيا.. بث مباشر

رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المغرب في المونديال

يوتيوب مشاهدة مباراة كوستاريكا وصربيا بث مباشر الان لجميع السرعات

نجم روسيا: هذا ما يميز منتخب مصر ولا نخشى محمد صلاح

ريال مدريد متمسك ببقاء كريستيانو رونالدو

بث مباشر HD كورة لايف مباراة ألمانيا والمكسيك اليوم 16-6-2018 يلا شوت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار احتفالات المواطنين بالعيد في حديقة الأزهر ..فيديو وصور

كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم

رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المغرب في المونديال

استشاري يوضح أسباب نزيف الدماغ الذي أدى لوفاة ماهر عصام

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

فيديو

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوستاريكا وصربيا الشوط الثانى
بث مباشر HD كورة لايف مباراة ألمانيا والمكسيك اليوم 16-6-2018 يلا شوت
حريق يطفئ فرحة أهالي بولاق أبو العلا في العيد.. فيديو وصور
انطلاق مباراة كوستاريكا صربيا.. بث مباشر
يوتيوب مشاهدة مباراة كوستاريكا وصربيا بث مباشر الان لجميع السرعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟