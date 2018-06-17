الوزراء ينشر انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، انفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة بكل محافظة على حدى بعد اعتمادها من كل محافظة، بهدف إعلام المواطنين وإطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة.



وشدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيرًا إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.



وكان وزير البترول، طارق الملا، قد أعلن تحريك أسعار الوقود اعتبارا من أمس السبت، ما يعزز من ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5 بالمئة.