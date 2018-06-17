ريفالدو: جماهير البرازيل لن تقبل بالمركز الثاني في المونديال

قال نجم منتخب البرازيل المعتزل ريفالدو، إن منتخب بلاده معتاد أن يكون مرشحًا للحصول على كل بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الجماهير لن تقبل بغير اللقب لاستعادة ما تبقى من هيبتها.



وأضاف ريفالدو، في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" الإنجليزية: "يمكنني أن أقول إن منتخب البرازيل دومًا يكون مرشحا للقب كأس العالم في كل بطولة لأن هذا هو التقليد المتكرر".



وتابع: "المركز الثاني لا يستحق العناء، لقد حصلت عليه في عام 1998، ففي البرازيل فقط الحصول على المونديال هو ما يهم، المركز الثاني أو الرابع كما حدث منذ أربعة أعوام يتسبب في انتقاد الفريق واللاعبين".



واختتم ريفالدو تصريحاته قائلًا: "شعور نيمار بالضغط أمر طبيعي، هذا ما يحدث لكل لاعبي البرازيل، عليهم أن يعلموا أن البرازيليين يقبلون بالمركز الأول فقط، ليس مثل بعض الفرق الأخرى".



جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي سيبدأ مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب سويسرا في المجموعة التي تضم كلا من صربيا وكوستاريكا أيضًا.

