تعرف على 11 كلمة كانت أكثر دعاء داوم عليه رسول الله

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أخبرنا عن أكثر دعوة يَدْعُو بِهَا ربه عز وجل، منوهًا بأنها دعوة لا تُرد.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لأوصانا بالمداومة على التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، منوهًا بأن الدعاء عبادة عظيمة وسبيل العبد للتقرب إلى الله عز وجل.



وأضاف أن أكثر دعوة كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، صحيح مسلم، و قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي» صحيح مسلم.



