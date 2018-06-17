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كأس العالم

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوستاريكا وصربيا الشوط الثانى

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:07 م
صدى البلد
محمد سمير
سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب كوستاريكا مع نظيره صربيا، على استاد "كوسموس أرينا"، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم روسيا 2018.

وسيطر المنتخب الصربي على أحداث الشوط وأضاع لاعبوه العديد من الفرص بعد تألق كيلور نافاس، حارس مرمى كوستاريكا، لينقذ مرماه من العديد من الأهداف المحققة.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى المنتخب الكوستاريكي بالتكتل الدفاعي أمام صربيا واعتمد لاعبوه على الهجمة المرتدة مستغلين الاندفاع الهجومي من لاعبي صربيا.

ويقدم لكم "صدى البلد" خدمة البث مباشر للمباراة:


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