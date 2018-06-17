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كأس العالم

البراجوياني كاسيرس حكما لمباراة مصر وروسيا في كأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:03 م
الحكم البراجوياني
الحكم البراجوياني أنريكي كاسيرس
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم تعيين الحكم البراجوياني أنريكي كاسيرس لإدارة مباراة مصر وروسيا المقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، وستتم إذاعة مباراة مصر وروسيا الحاسمة في المجموعة الأولى عبر قناة "بي إن سبورت ماكس"، كما أن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة ستنقل المباراة أيضًا مباشرةً من خلال التردد التالي على النايل سات: 12475 استقطاب عمودي - 27500.

ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بدون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.

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