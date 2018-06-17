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أخبار البلد

ننشر برنامج وفد الكنيسة الإيطالية في مصر

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:32 م
صدى البلد
مايكل حنا
أكدت انجي لحظي منظمة برامج سياحية، أن هناك تنسيقا تم اليوم بين وزارة السياحة المصرية وهيئة الليونيتالسي الإيطالية التابعة للكنيسة الكاثوليكية بشأن زيارة الوفد الايطالي لمصر.

وقالت إن البرنامج يشمل زيارة بعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة وكذلك لبعض الأديرة ولكلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية كما يشمل لقاء عدد من الشخصيات العامة والكنسية.

وأكدت أن الوفد مكون من شخصيات كنيسة هامة وحجاج وبعض الصحفيين ومقدمي البرامج الإيطالية.

وترجع أهمية هذا الحدث لكونه الاول في مجال السياحة الدينية بعد لقاء الوفد المصري العام الماضي بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس والذي بارك أيقونة العائلة المقدسة معطيا اشارة الانطلاق لهذا النوع من السياحة الذي سيكون له بالتأكيد اثر إيجابي على صورة مصر في الخارج كبلد الأمن والأمان وكذلك على السياحة بشكل عام.

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