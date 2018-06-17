مباراة جديدة بين بوتين وبن سلمان في سوق النفط





"من غير الواضح بالضبط كيف سيتم ذلك، حيث إن المملكة العربية السعودية وروسيا، حتى الآن، اتفقتا على اتخاذ الخطوة التالية، لكن المهم هو أنهم أعلنوا استعدادهم لقبول المسئولية عن الأسواق من أجل استقرار أسواق النفط".

في الوقت الذي عانى فيه فريق كرة القدم السعودي من هزيمة كبرى في كأس العالم في روسيا، لعبت موسكو والرياض نوعا مختلفًا من "اللعبة" من خلال وضع آليات مفيدة للطرفين للسيطرة على أسواق النفط العالمية، وفقًا لمحلل روسي.وقال المحلل الروسي ديمتري ليكوه، حسب وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، إن روسيا والمملكة العربية السعودية تحملان - بحكم الواقع - المسئولية عن استقرار سوق النفط العالمية من خلال التوصل إلى اتفاق قد يمهد الطريق أمام سوق نفط عالمية جديدة وآليات لتنظيم أسعار النفط.ووفقًا للتقارير الرسمية التي ذكرها ليكوه، فإن موسكو والرياض ينويان "دعم النفط والغاز الطبيعي كعناصر أساسية لتوازن الطاقة العالمي"، ما يعني أن الجهود المنسقة التي بذلتها منظمة أوبك النفطية، التي ينظمها السعوديون أولًا وقبل كل شيء، ومجموعة البلدان المستقلة المنتجة للنفط بقيادة روسيا، أثبتت فعاليتها من حيث الإجراءات المنسقة في الأسواق العالمية.وأضاف المحلل الروسي أن آلية التحكم تعمل ولا يوجد سبب لتغييرها أو التخلص منها حتى مع استقرار الأمور في النهاية.وأشار إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية تعتزمان عرض بلدان أخرى منتجة للنفط - بما في ذلك كندا والمكسيك وكازاخستان والولايات المتحدة - فرصة للانضمام إلى اتفاق الحد من إنتاج النفط العالمي.وبطبيعة الحال، لن يجبر أحدهم على الانضمام.لكن الجدير بالذكر أن طاقة إنتاج النفط مجتمعة في الرياض وموسكو كافية لتنظيم الأسواق العالمية فقط من أجل مصالحها الخاصة وليس فقط من أجل الجميع.ولاحظ ليكوه أنه "في ظل ظروف معينة"، يمكن أن تنخفض أسعار النفط بقدر ما يمكن أن ترتفع.وكما أوضح، فإن هذا التمديد قد يسمح لهذه "المؤسسة القوية ذات مركز التنسيق الأكثر رسمية" بالتلاعب في السوق بشكل أكثر كفاءة والتأثير على أسعار النفط والغاز الطبيعي.وأضاف ليكوه أن موسكو والرياض تنظران إلى النظرة الخاطئة إلى المضاربات 'الورقية للنفط' في البورصات، ومن المرجح أن تتحرك لمعالجة هذه القضية مع بلدان أخرى منتجة للنفط.وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو والرياض اتفقا على دعم مشترك لإطالة "صفقة أوبك +"، التي تهدف إلى الحد من إنتاج النفط العالمي، ومناقشة المبادئ الإطارية لمزيد من التعاون بين أوبك والدول خارج المنظمة.