الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير حسان التميمي بعد فقدانه البصر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأحد، عن الأسير حسان التميمي (18 عاما) من قرية دير نظام شمال غرب رام الله.



وقال الناشط، في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي - في تصريح اليوم: "إن الاحتلال أفرج عن التميمي الذي نقل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله جراء فقدانه البصر وتدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال".



يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل التميمي قبل حوالي شهرين وأخضعه لتحقيق مكثف ومنعه من الحصول على عدد من الأدوية اللازمة؛ للحفاظ على استقرار حالته الصحية.