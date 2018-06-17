تطبيق En2l للسيارات: زيادة 10% في خدمات النقل لمراعاة المواطن البسيط

قررت شركة "انقل" صاحبة تطبيق «en2l» للخدمات اللوجيستية للسيارات، زيادة تعريفة أسعارها واعتمادها وفقا لحجم الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والتي أقرتها الحكومة أمس .



وأضافت أن الزيادة الجديدة لم تتجاوز ١٠ ٪، من الأسعار القديمة وذلك لعدم إضافة أعباء مالية على العملاء من الشركات، ومن المواطنين البسطاء، حتى تظل الخدمة مناسبة لكافة الشرائح.



جدير بالذكر أن تطبيق «En2l» المصري لخدمات النقل التجاري يعمل على دعم قطاع النقل واللوجستيات من خلال توفير سيارات نقل الأثاث والبضائع الثقيلة والخفيفة والأوناش بطرق أسهل وأقل تكلفة داخل وخارج المحافظات المصرية.



ويعمل التطبيق على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون وهو تطبيق مجاني على تلك المنصات الالكترونية، وقد حقق رواجًا كبيرًا منذ إطلاقه، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات.