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أخبار العالم

إسبانيا تمنح مهاجري سفينة «أكواريوس» 45 يوما لحل وضعهم القانوني في أوروبا

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:42 م
صدى البلد
أ ش أ
منحت الشرطة الإسبانية، اليوم /الأحد/، المهاجرين الذين كانوا على متن قافلة "أكواريوس"، 45 يوما قبل أن يبدأوا في إيجاد حل لوضعهم القانوني في أوروبا.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية عن مسؤول بالشرطة الوطنية الإسبانية برناردو ألونسو قوله إنه سيتم منح المهاجرين البالغ عددهم 630 شخصا الذين سيصلون إلى ميناء فالنسيا الإسباني هذا الإعفاء بسبب المحنة التي مروا بها جراء الرحلة الشاقة التي استغرقت نحو أسبوع عبر البحر المتوسط.

وقالت السلطات الإسبانية إنها ستفحص حالات المهاجرين، كل حالة على حدة، لتحديد من يمكن أن يكون مؤهلا للحصول على حق اللجوء وفقا لقوانين البلاد.

يشار إلى أن (أكواريوس) هي سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية ظلت عالقة قبالة سواحل صقلية لأيام بسبب رفض إيطاليا منحها إذنًا بأن ترسو في موانئها وطالبت مالطا باستقبالها، وعندما رفضت مالطا تدخلت إسبانيا وعرضت استقبال المهاجرين.

وكانت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي قد وصلت بالفعل - في وقت سابق من اليوم - إلى ميناء فالنسيا وتحمل على متنها 270 مهاجرا من أصل 630، ومن المتوقع أن تصل سفينة آخرى تابعة للبحرية الإيطالية تحمل باقي المهاجرين في وقت لاحق اليوم.

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