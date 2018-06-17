ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بعد مقارنته بـ محمد رمضان.. محمد علي: رقم واحد بالأخلاق

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:48 م
صدى البلد
سعيد فراج
تداول بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا للفنان محمد علي مع سياراته، وكتب أحدهم "محمد علي الظابط سراج في مسلسل طايع ما شاء الله عنده عربيات تشتري محمد رمضان بعربياته، نفسي افهم ليه بقى مبيطلعش يقول إنه رقم 1 لو بالعربيات بقى".

فيما جاء رد محمد كالتالي: "رقم واحد مش بحجم المال بالأخلاق والمعاملة الحسنة، ثانيا محمد رمضان انا مينفعش اخش معاه في مقارنة، لأنه نجم كبير وليه جمهوره، وانا لسه بقول يا هادي في التمثيل لأنه بالنسبة ليا هواية، اما عملي الأساسي المقاولات ودي مهنتي".

وتابع علي قائلا: "الأهم من كل ده كلنا بدأنا من تحت الصفر وربنا بيرزق كل واحد ولكن الرزاق هو الغني، كل ده زائل ولكن مش اكتر من استمتاع، وكل واحد وليه وجهة نظرطالما حياته الشخصية مش بيضر حد ، الغني الحقيقي غنى النفس".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد علي مشاركته في بطولة مسلسل "طايع" مع النجم عمرو يوسف مقدمًا شخصية ضابط شرطة يدعى "سراج"، وهو العمل الذي أخرجه عمرو سلامة، واشتركت في بطولته النجمة الأردنية صبا مبارك والفنان عمرو عبدالجليل وآخرون.
بعد مقارنته بـ محمد رمضان.. محمد علي: رقم واحد بالأخلاق
بعد مقارنته بـ محمد رمضان.. محمد علي: رقم واحد بالأخلاق

ترشيحاتنا

ميدو يتوقع تحسن أداء منتخب الأرجنتين في مبارياته المقبلة

نجم روسيا: هذا ما يميز منتخب مصر ولا نخشى محمد صلاح

تراشق لفظي بين رئيس الاتحاد الإسباني ومدرب ريال مدريد الجديد

نجوم الفن يشيعون جنازة ماهر عصام‎..فيديو وصور

يلا شوت.. مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر | لايف

استشاري يوضح أسباب نزيف الدماغ الذي أدى لوفاة ماهر عصام

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة المانيا والمكسيك الان مباشر الاسطورة الان

وصول جثمان ماهر عصام لمسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة

الأهلي يعلن التشكيل الكامل لجهاز الفريق الأول لكرة القدم

شعبة السيارات تكشف الزيادة المتوقعة في الأسعار

السعودية تصدر بياناً بشأن حادث الدهس في موسكو

وكيل محمد صلاح يؤكد جاهزيته للمشاركة مع المنتخب أمام روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

إقبال على سينمات وسط البلد في ثالث أيام العيد رغم الحر.. صور

استمرار احتفالات المواطنين بالعيد في حديقة الأزهر ..فيديو وصور

كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم

رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المغرب في المونديال

فيديو

إقرار تعريفة جديدة للركوب بمحافظة الغربية ونشرها بكل المواقف
اسعار البنزين .. اتخاذ الإجراءات للالتزام بالتعريفة الجديدة بسوهاج
مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر
ملخص وأهداف مباراة كوستاريكا وصربيا بالمونديال.. فيديو وصور
5 أفكار مختلفة لارتداء جيب الدنيم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟