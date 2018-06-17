بعد مقارنته بـ محمد رمضان.. محمد علي: رقم واحد بالأخلاق

تداول بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا للفنان محمد علي مع سياراته، وكتب أحدهم "محمد علي الظابط سراج في مسلسل طايع ما شاء الله عنده عربيات تشتري محمد رمضان بعربياته، نفسي افهم ليه بقى مبيطلعش يقول إنه رقم 1 لو بالعربيات بقى".



فيما جاء رد محمد كالتالي: "رقم واحد مش بحجم المال بالأخلاق والمعاملة الحسنة، ثانيا محمد رمضان انا مينفعش اخش معاه في مقارنة، لأنه نجم كبير وليه جمهوره، وانا لسه بقول يا هادي في التمثيل لأنه بالنسبة ليا هواية، اما عملي الأساسي المقاولات ودي مهنتي".



وتابع علي قائلا: "الأهم من كل ده كلنا بدأنا من تحت الصفر وربنا بيرزق كل واحد ولكن الرزاق هو الغني، كل ده زائل ولكن مش اكتر من استمتاع، وكل واحد وليه وجهة نظرطالما حياته الشخصية مش بيضر حد ، الغني الحقيقي غنى النفس".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد علي مشاركته في بطولة مسلسل "طايع" مع النجم عمرو يوسف مقدمًا شخصية ضابط شرطة يدعى "سراج"، وهو العمل الذي أخرجه عمرو سلامة، واشتركت في بطولته النجمة الأردنية صبا مبارك والفنان عمرو عبدالجليل وآخرون.