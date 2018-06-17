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إقرار تعريفة جديدة للركوب بمحافظة الغربية ونشرها بكل المواقف

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:37 م
اللواء أحمد ضيف صقر
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
كريـم الخـطيب
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إنه تم إقرار تعريفة جديدة ونشرها بكل مواقف المحافظة.

واَضاف «ضيف» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن هناك إجراءات مشددة ضد السائقين المخالفين للتعريفة المحددة، موضحا أن هناك لوحات في كل المواقف وتحديد التعرفة المحددة لتبين للركاب أسعار الأجرة.

وأشار محافظ الغربية إلى أنهم متواجدين في المواقف لرصد فعل المواطنين بعد تحريك سعر الوقود، لافتا إلى أننا نمر بظروف صعبة وعلى المواطنين أن يتحملوا هذه الظروف حتى نتخطاها، وهناك عقوبات للسائقين في حالة عدم الالتزام.

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