توفير 15 أتوبيس بالشرقية لمواجهة الطوارئ في مواقف السيارات

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أنه تم تخصيص 15 أتوبيس "29 راكب" من حملة المحافظة لمجابهة أي موقف طارئ في أي موقف من مواقف مراكز ومدن المحافظة مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة وصول طلاب الثانوية العامة إلى مقار لجان الإمتحانات في التوقيتات المحددة وذلك حرصا على مستقبلهم وحفاظا على الوقت والجهد.



كما أصدر سعيد تعليمات مشددة لمدير إدارة المواقف بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لوضع لوحات كبيرة بالمواقف وإستيكرات على السيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف، مشددا على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب وابتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف.



وكان محافظ الشرقية قام بتشكيل فريق عمل من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومباحث المرور لمتابعة المواقف على مدار اليوم والتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بتعديل التعريفة وعدم استغلال السائقين للمواطنين وإلزامهم بوضع استيكر بالتعريفة الجديدة بالأسعار، كما تم تفعيل الخط الساخن لتلقي الشكاوى على رقم 0552303696.