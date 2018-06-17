منفذة اعتداء جنوب باريس تعاني من اضطراب نفسي ولا يستبعد تطرفها

قال مدعي عام مدينة تولون الفرنسية إن الاعتداء بآلة حادة الذي وقع اليوم الأحد بمتجر بجنوب فرنسا عمل منفرد نفذته امرأة تعاني من اضطراب نفسي إلا أن ذلك لا يعني عدم تطرفها.





وأضاف المدعي العام -في تصريحات- أن المهاجمة ليست معروفة لدى الشرطة وأنه تم احتجازها رهن التحقيق الذي فتحته الشرطة القضائية بشأن فرضية محاولة القتل وارتكاب جريمة ذات طابع إرهابي.





وأوضح أنه تم مداهمة منزل تلك المرأة لمعرفة عما إذا كانت لديها روابط بتنظيم داعش الإرهابي، مضيفا: "لا نعلم بعد إذا كانت هذه الوقائع إرهابية إلا أنها على أي حال مروعة؛ لأن الرجل المصاب تعرض للاعتداء دون أن يطلب أو يفعل أي شئ".



