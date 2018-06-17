نتنياهو لـ"بوتين": إيران يجب أن تنسحب بالكامل من سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد ، إنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فيما يتعلق بالوضع في سوريا.



وأضاف نتنياهو - في تصريح أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - "شددت خلال المحادثة على ضرورة انسحاب إيران الكامل من سوريا فضلا عن التأكيد على اتخاذ إسرائيل جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إقامة تواجد عسكري من قبل إيران ووكلائها في سوريا سواء بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية أو في عمق سوريا".



ومنذ عام 2012 ، أقرت إسرائيل كثيرا بأنها شنت غارات داخل الأراضي السورية على مواقع لقوات إيرانية أو ميليشيات تعمل معها ومنها حزب الله.