ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نتنياهو لـ"بوتين": إيران يجب أن تنسحب بالكامل من سوريا

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:38 م
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد ، إنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فيما يتعلق بالوضع في سوريا.

وأضاف نتنياهو - في تصريح أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - "شددت خلال المحادثة على ضرورة انسحاب إيران الكامل من سوريا فضلا عن التأكيد على اتخاذ إسرائيل جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إقامة تواجد عسكري من قبل إيران ووكلائها في سوريا سواء بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية أو في عمق سوريا".

ومنذ عام 2012 ، أقرت إسرائيل كثيرا بأنها شنت غارات داخل الأراضي السورية على مواقع لقوات إيرانية أو ميليشيات تعمل معها ومنها حزب الله.

ترشيحاتنا

تراشق لفظي بين رئيس الاتحاد الإسباني ومدرب ريال مدريد الجديد

تعرف على وصية ماهر عصام قبل وفاته

مجلة إسبانية: ميسي يعارض انضمام محمد صلاح إلى برشلونة

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة المانيا والمكسيك الان مباشر الاسطورة الان

المساكني نجم تونس يوجه رسالة شديدة اللهجة لإنجلترا

ملخص وأهداف مباراة كوستاريكا وصربيا بالمونديال.. فيديو وصور

هكذا علق مارادونا بعد خرقه لقوانين الفيفا في مباراة الأرجنتين

بشرة سارة للمصريين قبل مواجهة روسيا في كأس العالم

شاهد.. صربيا تتقدم على كوستاريكا بهدف عالمي لكولاروف

نجم روسيا: هذا ما يميز منتخب مصر ولا نخشى محمد صلاح

الشيخ الشعراوي يكشف عن أسرار الرزق وغلاء الأسعار .. فيديو

إحالة مدير التضامن الاجتماعي بدمياط ومسئول الملفات للمحاكمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

إقبال على سينمات وسط البلد في ثالث أيام العيد رغم الحر.. صور

استمرار احتفالات المواطنين بالعيد في حديقة الأزهر ..فيديو وصور

كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم

رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المغرب في المونديال

فيديو

إقرار تعريفة جديدة للركوب بمحافظة الغربية ونشرها بكل المواقف
اسعار البنزين .. اتخاذ الإجراءات للالتزام بالتعريفة الجديدة بسوهاج
مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر
ملخص وأهداف مباراة كوستاريكا وصربيا بالمونديال.. فيديو وصور
5 أفكار مختلفة لارتداء جيب الدنيم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟