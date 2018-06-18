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ديني

على جمعة يوصي بالمداومة على 3 أعمال بعد رمضان

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:04 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوية الأسبق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن علينا أن نلتفت إلى البرنامج اليومي وندرك أن برنامج الأشهر المختلفة يختلف عن برنامج رمضان.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجب علينا مزيد من العمل، مزيد من الإصرار، مزيد من الترتيب حتى نصل إلى الديمومة التي أحبها النبي –صلى الله عليه وسلم-، فهذا مهم للغاية ؛ مشددًا على أنه لابد علينا أن تكون لنا حصة من القيام ولو ثلاث ركعات.

وتابع: و لابد أن تكون لنا حصة من القرآن ولو ربع واحد في اليوم حتى لا نهجر القرآن، و لابد أن يكون لنا حصة من الذكر، مدللًا بما ورد عَنْ عَائِشَةَ -رَضِي اللَّه عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم-: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» ، وَقَالَ -صلى الله عليه وسلم- : « اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ».

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