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ديني

حكم الصيام في شوال دون تحديد النية عن الفريضة أم النافلة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:05 ص
الصيام فير شوال
الصيام فير شوال
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال صامت المرأة بعد رمضان ولم تحدد نية صومها إذا كانت عن قضاء الأيام الفائتة من رمضان أم الست من شوال، فإن صومها يكون للفريضة وهي القضاء.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم من صامت ولم تحدد هل الصوم عن الفرض أو النفل؟»، أن من عليها أيام من رمضان وصامت في شوال ولم تحدد هل هذا الصوم عن الفرض ( قضاء رمضان ) أو النفل ( صوم الستة من شوال ) انصرف صومها للفرض على المختار.

واستشهدت بما قال قال الكاساني : « عِنْدَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ يَقَعُ عن الْفَرْضِ لِوُجُودِ نِيَّةِ الْفَرْضِ بِدَلَالَةِ حَالِهِ ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ النَّفَلَ وَعَلَيْهِ الْفَرْضُ فَانْصَرَفَ الْمُطْلَقُ إلَى الْمُقَيَّدِ بِدَلَالَةِ حَالِهِ » بدائع الصنائع (2/ 213).

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