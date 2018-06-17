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اسعار البنزين .. اتخاذ الإجراءات للالتزام بالتعريفة الجديدة بسوهاج

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:33 م
الدكتور أيمن عبد
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
كريـم الخـطيب
قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بين الجهات المختصة بعد تحريك سعر الوقود، موضحا أن هناك تنسيقًا بين السائقين وإدارة المواقف والإدارة المحلية وتم دراسية التعريفة الجديدة.

وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك أرقامًا خصصت لتلقي شكاوى المواطنين سواء من السائقين أو أسطوانات البوتاجاز والبنزين، موضحا أنه حتى الآن لم تسجل أي مخالفة أو مشاكل.

وأوضح محافظ سوهاج، أن المجتمع المدني تعاون مع المحافظة، ولا يوجد أي اعتراض من السائقين والجميع متعاون في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلد.

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