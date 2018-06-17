ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

خروج 3 مصابين من المستشفى في واقعة صدم سيارة أجرة بموسكو

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:37 م
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن مسؤول بقطاع الصحة بالعاصمة موسكو قوله اليوم الأحد إن ثلاثة أشخاص أصيبوا عندما صدمت سيارة أجرة مارة بوسط المدينة أمس، سيغادرون المستشفى خلال الأيام المقبلة.

وكانت سيارة أجرة صدمت المارة قرب الساحة الحمراء في موسكو مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بينهم مكسيكيتان في المدينة التي تقام بها بعض مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.

ونقلت الوكالة عن أليكسي خريبون مدير إدارة الصحة بموسكو قوله إن ثلاثة أشخاص ما زالوا في المستشفى في حالة مستقرة ولكن سيغادرونها قريبا.

ترشيحاتنا

السعودية تعلن إطلاق سيارات أجرة الحرم الصفراء.. صور

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك اليوم بث مباشر

تراشق لفظي بين رئيس الاتحاد الإسباني ومدرب ريال مدريد الجديد

نجم روسيا: هذا ما يميز منتخب مصر ولا نخشى محمد صلاح

منتخب كوريا الجنوبية يلجأ لحيلة لخداع الفرق في المونديال

الان بث حي ومباشر رابط مباراة المانيا والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر

شعبة السيارات تكشف الزيادة المتوقعة في الأسعار

الأهلي يعلن التشكيل الكامل لجهاز الفريق الأول لكرة القدم

شاهد... أبو تريكة في سيلفي مع أرسين فينجر

لأول مرة.. ظهور امرأة غير محجبة برفقة مقاتلي طالبان

ميدو يتوقع تحسن أداء منتخب الأرجنتين في مبارياته المقبلة

هكذا علق مارادونا بعد خرقه لقوانين الفيفا في مباراة الأرجنتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

إقبال على سينمات وسط البلد في ثالث أيام العيد رغم الحر.. صور

استمرار احتفالات المواطنين بالعيد في حديقة الأزهر ..فيديو وصور

كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم

رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المغرب في المونديال

فيديو

إقرار تعريفة جديدة للركوب بمحافظة الغربية ونشرها بكل المواقف
اسعار البنزين .. اتخاذ الإجراءات للالتزام بالتعريفة الجديدة بسوهاج
مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر
ملخص وأهداف مباراة كوستاريكا وصربيا بالمونديال.. فيديو وصور
5 أفكار مختلفة لارتداء جيب الدنيم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟