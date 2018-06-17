خروج 3 مصابين من المستشفى في واقعة صدم سيارة أجرة بموسكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن مسؤول بقطاع الصحة بالعاصمة موسكو قوله اليوم الأحد إن ثلاثة أشخاص أصيبوا عندما صدمت سيارة أجرة مارة بوسط المدينة أمس، سيغادرون المستشفى خلال الأيام المقبلة.



وكانت سيارة أجرة صدمت المارة قرب الساحة الحمراء في موسكو مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بينهم مكسيكيتان في المدينة التي تقام بها بعض مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.



ونقلت الوكالة عن أليكسي خريبون مدير إدارة الصحة بموسكو قوله إن ثلاثة أشخاص ما زالوا في المستشفى في حالة مستقرة ولكن سيغادرونها قريبا.