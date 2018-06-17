ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

85 % نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بمطروح.. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:48 م
صدى البلد
نور محمود
أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن المحافظة شهدت اقبالا كبيرا خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث بلغت نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة أكثر من 85 % من زائري ومصطافي المحافظة موزعة على القرى السياحية والفنادق والمصايف والشقق المفروشة والشاليهات الخاصة ورحلات اليوم الواحد .

ووجه ابو زيد إدارة السياحة والمصايف بالتنسيق مع مجلس المدينة بمتابعة توفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية لظهور مطروح في أبهي صورة.

وأضاف  أن المحافظة تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي محافظات الجمهورية وذلك بفضل وعي أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصرنا الغالية نظرا لوجود العديد من المقومات والتنوع السياحي التى تتميز به عن باقي المحافظات مثل سياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية .

85 % نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بمطروح.. صور
85 % نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بمطروح.. صور
85 % نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بمطروح.. صور
85 % نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بمطروح.. صور
85 % نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بمطروح.. صور

ترشيحاتنا

بث مباشر HD كورة لايف مباراة ألمانيا والمكسيك اليوم 16-6-2018 يلا شوت

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك اليوم بث مباشر

المساكني نجم تونس يوجه رسالة شديدة اللهجة لإنجلترا

يوتيوب مشاهدة ألمانيا والمكسيك بث مباشر لجميع السرعات | كورة لايف | يلا شووت

محمد صلاح يثير الرعب فى روسيا قبل مواجهة مصر بكأس العالم

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام سويسرا بالمونديال

موعد مباراة مصر وروسيا فى المونديال والقنوات الناقلة

ميدو يتوقع تحسن أداء منتخب الأرجنتين في مبارياته المقبلة

نجم روسيا: هذا ما يميز منتخب مصر ولا نخشى محمد صلاح

شاهد.. محمد صلاح يتألق في تدريب الفراعنة قبل مواجهة روسيا

هكذا علق مارادونا بعد خرقه لقوانين الفيفا في مباراة الأرجنتين

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوستاريكا وصربيا الشوط الثانى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

إقبال على سينمات وسط البلد في ثالث أيام العيد رغم الحر.. صور

استمرار احتفالات المواطنين بالعيد في حديقة الأزهر ..فيديو وصور

كوستاريكا وصربيا يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير بكأس العالم

رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة المغرب في المونديال

فيديو

إقرار تعريفة جديدة للركوب بمحافظة الغربية ونشرها بكل المواقف
اسعار البنزين .. اتخاذ الإجراءات للالتزام بالتعريفة الجديدة بسوهاج
مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر
ملخص وأهداف مباراة كوستاريكا وصربيا بالمونديال.. فيديو وصور
5 أفكار مختلفة لارتداء جيب الدنيم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟