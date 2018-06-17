85 % نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بمطروح.. صور

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن المحافظة شهدت اقبالا كبيرا خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث بلغت نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة أكثر من 85 % من زائري ومصطافي المحافظة موزعة على القرى السياحية والفنادق والمصايف والشقق المفروشة والشاليهات الخاصة ورحلات اليوم الواحد .



ووجه ابو زيد إدارة السياحة والمصايف بالتنسيق مع مجلس المدينة بمتابعة توفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية لظهور مطروح في أبهي صورة.



وأضاف أن المحافظة تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي محافظات الجمهورية وذلك بفضل وعي أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصرنا الغالية نظرا لوجود العديد من المقومات والتنوع السياحي التى تتميز به عن باقي المحافظات مثل سياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية .



