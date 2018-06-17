محافظ البحر الأحمر يعتمد أسعار أسطوانات البوتاجاز

اعتمد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، سعر اسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلي سعة 12.5 كيلو بمبلغ 53.5 جنيه للمستهلك بمدينة الغردقة، 53 جنيها بمدينة رأس غارب، 54.5 جنيه بمدينة سفاجا و55 جنيهًا بمدينة القصير.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البحر الأحمر اليوم "الأحد" مع وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس ربيع إسماعيل، مدير محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز محمد عبد الله؛ لتحديد سعر أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلي والتجاري عقب قرار تحريك أسعار الوقود.



