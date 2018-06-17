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محافظات

إقبال كبير على الشواطئ مطروح في ثالث أيام العيد .. فيديو

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:41 م
صدى البلد
نور محمود
أكدت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح أن المحافظة شهدت إقبالا كبيرا على الشواطئ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق بمدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالى.

وأضافت أنه من المتوقع أن تزيد الأعداد القادمة للمحافظة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر،  مضيفة أن شواطئ عجيبة والغرام ورميل والأبيض سجلت أكبر نسبة إقبال عليها.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع مجلس المدينة وكافة الأجهزة الأمنية طبقا لتوجيهات محافظ مطروح لمتابعة توفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة علي الشواطئ لظهور مطروح بالشكل اللائق سياحيًا.

وأوضحت أن جميع الخدمات متوافرة على الشواطئ كما تم مراجعة اللافتات على الشواطئ باسعار الشماسى والكراسى لمنع استغلال المصطافين مع وضع رقم تليفون لتلقى أى بلاغات عن أي زيادة فى الاسعار.

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